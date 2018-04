Audi A1 van start in Vorst

Door: REDACTIE

In de fabriek van Vorst brengt Audi alles in gereedheid om de productie van de A1, het nieuwste instapmodel voor het merk met de vier ringen, aan te zwengelen. Verwacht wordt dat tegen eind augustus al de eerste pre-serie-auto's van de band zullen rollen. Er komen 450 robots aan te pas, maar zonder menselijke tussenkomst lukt het nog altijd niet. Daarom is er sprake van de aanwerving van enkele honderden interims, een hoogst ongewoon gegeven in de huidige crisisberichtgeving.

De A1 was ook één van de opgemerkte vedetten tijdens de grootse gala-avond naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het merk. De eerste modelvariant zal in de lente van 2010 debuteren bij de concessies. Rond de A1 zal een gevarieerd programma uitgroeien, met naast het hatchbackkoetswerk ook nog een 'Sportback' (geen Avant) en hoogstwaarschijnlijk nog een cabrio en SUV.