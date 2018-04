Hyundai i30 Blue Drive start/stop

Door: REDACTIE

Het toepassen van een automatische start/stop-schakeling vindt alsmaar meer aanhangers in de strijd tegen het brandstofverbruik en dat in alle autocategorieën. Nu sluit ook Hyundai zich aan bij dit principe. De i30 Blue Drive is de eerste telg met ISG, wat staat voor 'Idle Stop & Go', >Hyundiaans< voor de start/stop-functie. 'Idle Stop & Go' kadert in een breder eco-initiatief van het Koreaanse merk, dat luistert naar de naam 'Blue Drive'. De i30 Blue Drive is dan ook nog maar een eerste product in een hele reeks die zal volgen. Het aanbod zal voertuigen met Blue ISG omvatten, maar evenzeer Blue Drive hybride modellen, Blue Drive Plug-In (via het stroomnet oplaadbare) hybriden, Blue Drive schone diesels, Blue Drive flexfuel voertuigen waarmee zowel een conventionele brandstof als een biobrandstof kan worden getankt, alsook Blue Drive Fuel Cell elektrische voertuigen.

Vooral in een stedelijke omgeving zal de 'Idle Stop & Go'-functie een voelbare besparing opleveren door automatisch de motor uit te schakelen als de auto tot stilstand komt. Hyundai stopt een 1.6 4-cilinder in lijn onder de kap van de i30 Blue Drive. Deze levert 126 pk vermogen, doorgegeven via een handgeschakelde 5-bak. In vergelijking met een conventionele i30, daalt het gecombineerd normverbruik met 7%. De CO2-uitstoot daalt van 152 g/km tot 142 g/km. De i30 Blue Drive wordt in Europa geproduceerd en zal verkrijgbaar zijn als vijfdeurs en CrossWagon (break).

Hyundai haalt zijn start/stop-systeem bij het Duitse Bosch. De i30 Blue Drive beschikt over een sterkere startmotor die in verbinding staat met een aangepast ECU (motormanagement) dat voortdurend de rijomstandigheden analyseert. Zo moet aan een aantal belangrijke parameters worden voldaan: de motor moet warm zijn, de bestuurder moet zijn gordel dragen en alle portieren moeten gesloten zijn. De motor slaat slechts automatisch af als de bestuurder neutraal inschakelt en ontkoppelt. Na 1 minuut gestopt te zijn, zal de motor altijd weer starten. Indien de bestuurder 3 maal na elkaar op het rempedaal trapt, zal de motor ook weer starten. Het ISG-systeem zal niet werken wanneer de airco te hard moet werken, of wanneer de batterij te zwaar wordt belast. Een nieuw type alternator zorgt ervoor dat het opwekken van elektriciteit tijdens het versnellen wordt beperkt. Aldus voelt de motor minder weerstand. Tevens maakt de alternatorregeling dat de batterij vooral wordt bijgeladen als de auto vertraagt.