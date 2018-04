Mazda3 2.0 i-stop

Door: REDACTIE

Mazda stelt de nieuwe 3 nu ook voor met een brandstofbesparende start/stop-functie. Het gaat hier echter wel om een eigen ontwikkeling, die de verbrandingsenergie aanwezig in het motorblok gebruikt om te herstarten. Hieruit volgt een uiterst snelle responstijd op het gaspedaal en een nog groter potentieel voor brandstofbesparing. Door de verbrandingsenergie te gebruiken om de motor snel te herstarten is slechts minimale assistentie van de starter nodig. De hulp van de elektrische starter is enkel noodzakelijk bij de beginfase van het herstarten. Dit is mogelijk door de positie van de zuigers en de krukas, de klepopening en de rechtstreekse benzine-inspuiting perfect op elkaar af te stellen. De initiële ontsteking gecombineerd met een impuls aan de krukas volstaat om de motor zacht en zuinig weer aan het werk te zetten. Mazda claimt een twee keer snellere starttijd - 0,35s - als bij de ons al bekende start/stop-systemen. Een geavanceerd motormanagement draagt zorg voor de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak. Het systeem laat zich door de bestuurder uitschakelen. Na de eerste start van het voertuig is het systeem ongemerkt actief.

Het Mazda 'i-stop'-systeem is momenteel voorbehouden aan de MZR 2.0 DISI2 benzinemotor met rechtstreekse brandstofinjectie en handgeschakelde 6-bak. Deze Euro 5 krachtbron levert 111 kW/151 pk max. vermogen bij 6.200 tr/min en een maximumkoppel van 191 Nm bij 4.500 tr/min. Het gemiddeld verbruik wordt met 6,8 l/100 km gespecificeerd, 14 procent minder dan de Mazda3 van de eerste generatie met conventionele 2.0-liter benzinemotor. De CO2-uitstoot bedraagt 159 g/km. Mazda past een nieuwe katalysator met enkelvoudige nanotechnologie toe voor verbeterde prestaties op het vlak van duurzame uitlaatgassenbehandeling. In de katalysator zitten aanzienlijk minder kostbare metalen.