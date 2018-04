1 Miljoen Opel Meriva's

Door: REDACTIE

Deze week liep de miljoenste Opel Meriva van de band in de Spaanse fabriek van Zaragoza, waar het model exclusief gebouwd wordt. Het feestexemplaar was besteld met een 1.3 CDTI ecoFLEX dieselmotor. De Opel Meriva wordt verkocht in meer dan 25 Europese landen, waarvan Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje de voornaamste markten zijn. Vanuit Zaragoza trekt hij de wijde wereld in met bestemmingen als Hongkong, Japan, Zuid-Afrika en Singapore. Sinds zijn introductie in 2003 bracht hij het tot Europa's best verkochte kleine monovolumewagen.

De Meriva ontstond op basis van de Corsa. Bij zijn lancering in 2003 creëerde Opel een nieuw segment met de eerste minivan ter wereld. In België is de Meriva sinds begin 2004 ononderbroken koploper in zijn segment. Zijn grootste troeven zijn de flexibiliteit en veelzijdigheid. Het FlexSpace-systeem garandeert een optimale vrijheid om het interieur snel en gemakkelijk om te vormen zonder de zetels te verwijderen. Dankzij dit concept kan de Meriva met vijf zitplaatsen snel en moeiteloos worden omgevormd tot een ruime vier-, drie-, twee- of eenzitter met een overvloed aan bagageruimte.

In 2010 mogen we ons aan een nieuwe Meriva verwachten. De volgende generatie van de Meriva krijgt het FlexDoors-systeem dat bestaat uit achteraan scharnierende achter¬deuren die onafhankelijk van de voordeuren worden geopend. Deze innovatie maakt de toegang tot het interieur van de wagen veel gemakkelijker en is ook veiliger dan klassieke autodeuren.