Rolls-Royce Motor Cars geeft specificaties Ghost vrij

Door: REDACTIE

De 'kleine' Rolls-Royce die in september debuteert tijdens de IAA in Frankfurt en onder de codenaam RR4 werd ontwikkeld, gaf eerder al zijn naam vrij: Ghost. Deze naam houdt het rijke verleden van het merk levendig. De nieuwste telg in de Rolls-Royce-familie is een 4-deurs met 5 zitplaatsen, 5399 mm lang en 1948 mm breed. De wielbasis meet 3295 mm en de Ghost is 1550 mm hoog. Nu komen we ook meer te weten over de onderhuidse techniek. Voor de aandrijving wordt een nieuw ontwikkelde 6.6 liter 12-cilinder turbomotor ingezet. Dit is een krachtbron die exclusief is voorbehouden aan het Britse prestigemerk. De turbo benzinemotor zal 563 pk ontwikkelen bij 5250 tr/min, wat de Ghost in 4,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u laat wegschieten. De topsnelheid wordt elektronisch begrensd op 250 km/u, waarmee Rolls-Royce braafjes het moederhuis uit München volgt. Het maximum koppel bedraagt een royale 780 Nm vanaf 1500 tr/min. Voor de overbrenging zorgt een automaat met 8 verhoudingen, geleverd door het vermaarde ZF.

"Ondanks de veelzeggende prestatiecijfers is de Ghost vooreerst een Rolls-Royce, een auto die focust op een moeiteloze rijden en een verfijnde krachtontplooiing" aldus Helmut Riedl, engineering director. "Het immense koppel bij zeer lage toerentallen is daarvan het beste bewijs. Rolls-Royce power is helemaal verschillend van andere merken. De krachten komen zonder stress en overdrijving vrij, terwijl ze de bestuurder niet onberoerd laten". Riedel vervolgt: "De Ghost laat zich met de vingertoppen sturen terwijl hij toch een dynamisch gevoel met de weg verschaft. Zoals het een Rolls-Royce past, worden de passagiers geïsoleerd van de fysische gewaarwordingen als gevolg van acceleraties, remmen of bochtenwerk. Het chassis is zo ontworpen dat de Ghost onder alle omstandigheden stabiel en vlak t.o.v. het wegdek blijft".

De ophanging van de Ghost wordt toevertrouwd aan een onafhankelijke, intelligent gestuurde luchtvering voor elk van de vier wielen. Voor- en achteraan wordt een aluminium multilink as toegepast. Zoals het een Rolls-Royce past, werd het akoestisch comfort grondig bestudeerd, zodat de geluiden van de motor, uitlaat en banden nauwelijks hoorbaar zijn, dat zowel van binnen als van buiten.

De Europese kopers voor een Ghost mogen al rekenen met een eerste uitlevering nog voor eind 2009. De basisprijs bedraagt 213.000 euro exclusief taksen en leveringskosten. Vanaf eind 2009 zal het Rolls-Royce gamma vijf modellen omvatten: Ghost, Phantom, Phantom Extended Wheelbase, Phantom Drophead Coupé en Phantom Coupé. Voor de aandrijving van de Phantom blijft de atmosferische 6.75 liter V12 met directe benzine-inspuiting verder aan de slag. Deze motor ontwikkelt 460 pk bij 5350 tr/min en 720 Nm maximum koppel bij 3500 tr/min. In 2008 sleet Rolls-Royce wereldwijd 1212 voertuigen, 20% meer dan in het jaar daarvoor. Sinds de lancering van de Phantom in 2003 kon het prestigieuze merk jaar na jaar opmerkelijke winstcijfers voorleggen.