Drie biedingen voor Opel-overname

Door: REDACTIE

Bij de vooropgestelde afsluiting voor het indienen van overnamevoorstellen voor het noodlijdende Opel, werden maandag 20 juli 2009 drie biedingen ingediend. De kandidaten zijn naast Magna, de investeringsgroep RHJ International met zetel in België en de Chinese autoconstructeur BAIC. Magna en RHJ gelden als de meest ernstige overnemers en worden bijgevolg ook als grootste kanshebbers genoemd. GM buigt zich vandaag al over de ingediende voorstellen.

Magna wil samengaan met de Russische staatsbank Sberbank voor de overname van Opel. Het Russische GAZ wordt eveneens genoemd als partner. GAZ, een van de allergrootste Russische autoconstructeurs, rekent op technologische en structurele hulp vanuit Opel, terwijl het zelf zijn dealernet ter beschikking stelt voor Opel-producten. Het toekomstige 'New Opel' zal in Rusland de distributierechten voor Chevrolet delen met General Motors (GM) en eventuele zelfs de lokale productie overnemen. Het ingediende overnameconcept richt zich sterk op een omzetstijging op de Russische automarkt. Magne en de Sberbank zouden elk 27,5% aandeel nemen in 'New Opel', terwijl 10% inbreng verwacht wordt van het personeel. Dat is een beter voorstel dan wat al in mei dit jaar werd ingediend. Toen wou Magna slechts 20% aandeel voor zich nemen en zouden de Russen via de Sberbank 35% invullen. In het huidige Magna-concept blijft GM de resterende 35% in handen houden. Magna eist ook de industriële leiding op. Het wil binnen Europa 11.600 arbeidsplaatsen schrappen. De vier Duitse Opel-fabrieken zouden behouden blijven, maar het aantal werknemers zou van 26.000 naar 23.500 dalen. Magna verwacht staatsgaranties ter waarde van 4,5 miljard euro en dat is duidelijk meer dan de twee andere bieders. Samen met de Sberbank wil de toeleverancier 500 miljoen eigen kapitaal inbrengen.

Het voorstel van RHJ International voorziet in een grondige sanering van Opel. Bovendien behoudt deze investeringsgroep zich het recht voor om het automerk later met winst weer van de hand te doen. Daarbij denkt het zelfs aan GM! Vanzelfsprekend valt dit voornemen niet in goede aarde binnen Opel-kringen. Voor GM klinkt het daarentegen aanlokkelijk. RHJ International wil 50,1% van de aandelen verwerven. GM zou dan 39,9% van de aandelen behouden, terwijl ook hier een 10% participatie van het personeel verwacht wordt. Dat GM ook in de toekomst een dikke vinger in de pap zou behouden, werd tot nogtoe verworpen door de Opel-ondernemingsraad. Bij RHJ International denkt men aan het schrapen van 9900 banen in Europa, waarvan 3900 in Duitsland. Alle Duitse fabrieken zouden open blijven, maar de fabriek van Eisenach wordt tot begin 2012 voorlopig stilgelegd. De investeringsgroep RHJ International eist 3,8 miljard euro staatsgaranties en brengt zelf slechts 275 miljoen euro in, bovendien nog in twee fasen.

Het Chinese BAIC focust op de bij Opel aanwezig technologie. Het is een kleine constructeur die in 2008 slechts 12.000 voertuigen bouwde, maar die Opel een betere toegang tot de snel groeiende Chinese automarkt kan bieden. Zowel de Duitse regering als de Opel-ondernemingsraad vrezen voor het wegvloeien van belangrijke knowhow. Door op dit aanbod in te gaan zou GM zich een belangrijke concurrent op de Chinese markt in huis halen. De Chinezen wensen 51% aandeel bij Opel; GM blijft met 49% zitten. Wanneer BAIC zijn zin krijgt, zal het in Europa 7584 banen schrappen, waarvan 3000 in Duitsland. Ook de Chinezen denken eraan om de fabriek van Eisenach gedurende twee jaar dicht te houden en het personeel via verkorte werktijd in dienst te houden. De Chinezen komen met 660 miljoen euro eigen kapitaal over de brug en verwachten 2,64 miljard euro staatswaarborgen. Niemand gelooft er echter in dat de Chinezen Opel een betrouwbare toekomst kunnen schenken.

Magna en RHJI worden als enige kanshebbers genoemd. Het laatste woord heeft echter de beheerraad die over 65% van alle aandelen beschikt. Zij zullen in overleg met GM, de Duitse regering en deelstaatregeringen waar Opel vestigingen heeft, beslissen over de verdere toekomst. Een verkoop door GM aan een investeerder is niet mogelijk zonder instemming van enkele Duitse deelstaatregeringen, omdat alle ingediende concepten staatsgaranties eisen. Over gans Europa telt Opel 54.000 medewerkers. Ongeveer de helft - 26.000 zijn in Duitsland tewerkgesteld. In de Antwerpse fabriek zijn er dat een kleine 3000.