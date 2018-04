Saab 9-3X geprijsd

Door: BV

Saab heeft de prijzen van z'n nieuwe 9-3X wereldkundig gemaakt. De avontuurlijke evolutie van de 9-3 Sports Wagon kan inmiddels besteld worden. De dieselversie met manuele zesversnellingsbak wordt in ons land veruit de populairste - en het is ook nog eens de goedkoopste. De 180pk sterke 1.9 TTiD is al vanaf € 35.500 leverbaar. Door de optimalisatie van motor en versnellingsbak blijft de CO2-uitstoot van deze diesel beperkt tot 144gr/km en verdient hij bij Saab het Ecopower-label. De versie met zestrapsautomaat (die meteen 173gr/km uitstoot) kost minstens € 37.350. Beide dieselvarianten worden op de voorwielen aangedreven.

Benzinerijders hebben bij aanvang eveneens één motorkeuze; een tweeliter turbocentrale die 210pk opwekt. Die kost in z'n manuele uitvoering € 39.280 en als automaat € 41.130. Een Biopower-variant die naast conventionele benzine ook E85 Bio-ethanol (of een mengeling van beide) lust, staat ook in de catalogus. Die moet Saab € 39.780 opbrengen (enkel in combinatie met manuele gangwissel). De tweeliter benzineversies beschikken telkens over XWD vierwielaandrijving met elektronisch gestuurd middendifferentieel.