BMW's sportauto betrapt

Door: BV

Vorig jaar (in april 2008) stelde BMW op het Concours d'Elegance van Villa d'Este de M1 Hommage Concept voor. Volgens de designers van het huis een moderne interpretatie van de M1 en liefhebbers gaan dan gauw aan het hopen. Maar BMW was formeel, de concept wordt niet uitgewerkt. Het bedrijf denkt de tijd niet rijp voor een benzineslurpende Audi R8-concurrent. Maar de jongste maanden gaat het gerucht dat de sportwagenpiste bij BMW niet helemaal op een dwaalspoor terecht is gekomen. BMW zou werken aan een ‘sustainable sport car'. Voor u en mij, is dat een ‘groene' sportieveling. Die debuteert wellicht op het Autosalon van Frankfurt en is inmiddels betrapt. Hij blijft onder doek, maar geeft op deze beelden wel al z'n contouren prijs.

Hoe ver de groene technologie aan boord strekt, is nog niet geweten. Lichtgewicht materialen, een hoge recycleerbaarheid, duurzame kunststoffen, dat licht allemaal voor de hand. Net als remenergierecuperatie en start/stop-technologie. Maar gaat BMW voor zuinige directe injectie, of legt het de lat hoger (hybride, elektrisch)? Wordt vervolgd...