Bertone is van Fiat

Door: BV

Fiat heeft de controle over het failliete stijlhuis Bertone verworven. Het haalde het van nog twee andere bieders omdat het bedrijf een ambitieus investeringsprogramma in het vooruitzicht stelt. Fiat wil de komende drie jaar € 150 miljoen investeren in de voormalige Italiaanse glorie. Of die investering vooral betrekking heeft op de design-afdeling, of eerder naar een modernisering van de Italiaande Bertone-fabriek gaat (waar vroeger onder meer de Astra Cabrio werd geproduceerd), is nog onduidelijk. In elk geval wil Fiat de 1.137 Bertone-arbeiders in dienst houden. In het licht van de recente alliantie van het Italiaanse merk met Chrysler is het niet ondenkbeeldig dat het bedrijf de flexibele Italiaanse productievestiging wil gebruiken voor de productie van Chryslers voor de Europese markt. Dat zou slecht nieuws zijn voor het Oostenrijkse Magna Steyr dat onder meer de Jeep Cherokee en Chrysler Voyager voor het Oude Continent assembleert. Of de merknaam Bertone blijft bestaan, is nog onzeker.