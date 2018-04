Fiat haalt Chrysler binnen

Door: BV

Het Italiaanse Fiat lijkt achter het net te vissen als het op een overname van Opel aankomt, maar na wat last-minute strubbelingen, is de overname van het nieuwe Chrysler nu toch een feit. De Amerikaanse rechtbank ermee akkoord Fiat een aandeel van 20% in de nieuwe onderneming te geven. In ruil voor dat aandelenpakket stelt Fiat z'n platformen voor compacte auto's, milieuvriendelijke diesel- en benzinetechnologieën en z'n verdeelnetwerk in Latijns Amerika en Oost-Europa ter beschikking van Chrysler. Fiat zelf haalt natuurlijk ook wat uit de samenwerking want het wil met enkele Fiat- en Alfa-producten z'n herintrede maken op de Amerikaanse markt en het Chrysler-dealernetwerk kan daarbij helpen.

Fiat wordt overigens lang niet de grootste aandeelhouder van het nieuwe Chrysler. Het zijn de personeelsorganisatie, het pensioenfonds en de vakbonden die de meerderheid van de aandelen bezitten (zo'n 55%). Daarnaast zijn ook de Amerikaanse en Canadese overheid deeleigenaar. Fiat kan z'n aandeel wel optrekken tot 35% als het bedrijf de staatssteun van het jongste jaar terugbetaald.