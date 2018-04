Iemand een quad met 500pk?

Door: BV

Al gehoord van het Franse bedrijf Lazareth? Wel dat gaan dan even veranderen. Het bedrijf bouwt immers quads en motoren en een beetje extreme creatie helpt natuurlijk om in de aandacht te komen. En deze speciale Wazuma voldoet zeker aan de beschrijving.

De Fransen hebben het immers gepresteerd om een van BMW afkomstige 6-liter V12 in het chassis van een Quad te wringen. En omdat het blok ook nog eens E85 bio-ethanol (met een hoger octaangetal dan benzine) lust, bedraagt het vermogen niet minder dan 500pk. De prestaties moeten we u schuldig blijven. Wellicht is nog niemand gek genoeg bevonden om uit te testen hoe snel het ding is. De prijs kennen we wel. Wil je het geschifte ding in je garage parkeren, dan trek je best € 200.000 uit.