BMW 7 als hybride (+video)

Door: BV

BMW heeft de 7-Reeks en de X6 bedacht als hybride. En er wordt schijnbaar op twee paarden tegelijk gewed, want de beide producten hebben zowaar een verschillend type hybride. Die van de 7-Reeks is tegelijk hoogtechnolisch en mild. Dat eerste slaat dan vooral op de compacte batterij die onder de koffervloer tussen beide achterwielen past. Mild omdat de elektromotor, die tussen de verbrandingsmotor en de automatische achtversnellingsbak van fabrikant ZF wordt gelepeld, niet in staat is de limousine voort te bewegen. Met z'n 15pk komt hij alleen helpen. Samen met een recuperatie van remenergie en het loskoppelen van het elektrische systeem van de aandrijflijn (waardoor meer vermogen naar de wielen gaat), moet dat toch een verbruiksbesparing van zo'n 15% opleveren.

De verbrandingsmotor is de 4.4l V8 en dankzij het kleine elektromotortje heeft de bestuurder exact 100pk per liter slagvolume ter beschikking. En dat beetje extra koppel helpt ook de acceleratietijd van de ‘Siebener' omlaag. Het model, verkrijgbaar met een normale of een lange wielbasis, knalt zichzelf in amper 4,8 tellen naar 100km/u. Dat is sneller dan de BMW 750i. De verkoop van deze "ActiveHybrid 7" gedoopte creatie start eind dit jaar - de première is voor volgende maand, op het Autosalon van Frankfurt.