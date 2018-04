Nieuwe Astra met slimme fietsdrager

Door: BV

Bij Opel zijn ze gek op flexibiliteit en gebruiksgemak. Tenminste, dat lijkt zo als je ziet hoeveel nieuwe vondsten de marketingafdeling daar met het toevoegsel ‘Flex' verzint. Na een behoorlijk handig fietsdragersysteem voor de Corsa en Antara krijgt nu ook de nieuwe Astra een achter de nummerplaat verstopte schuif met daarin een fiesdrager. Die lade kan gewoon uit de achterbumper worden getrokken. Geen trekhaak nodig, en je kan het systeem ook niet per ongeluk vergeten. Bovendien oogt het netjes wanneer het niet in gebruik is. Dan is het immers nagenoeg onzichtbaar. Op het FlexFix-systeem passen twee fietsen die samen tot 40kg mogen wegen.