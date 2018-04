VW Koopt Porsche

Door: BV

Het is een beetje een eigenaardig verhaal - tot deze tijd vorig jaar had het zwaar winstgevende Porsche z'n zinnen gezet op een controlerend aandeel in het veel grotere VW. Maar de leningen die het bedrijf aanging om VW-aandelen aan te kopen tegen torenhoge koersprijzen en de ongelukkige timing (autocrisis, weet je wel) hebben voor een eigenaardig staartje aan het ganse plan gezorgd. Porsche moest eerder dit jaar al de hulp van VW inroepen om het hoofd boven water te houden. Nu zijn beide bedrijven het eens over een verkoop van Porsche-aandelen aan VW. De groep uit Wolfsburg verwerft een aandeel van 42% in de sportwagenbouwer. Dat wordt na Audi, Volkswagen, Skoda, Bentley, Lamborghini, Seat en Bugatti het achtste automerk van het concern. Met de overname is een bedrag van € 3,3 miljard gemoeid. Dat is onvoldoende om de financiële kater van Porsche te verlichten. De sportwagenbouwer stak zich de jongste tijd immers voor liefst 10 miljard in de schulden. Daarom wordt een groot deel van de activiteiten van de Porsche Holding, voornamelijk importeurs, dealers en toeleveranciers, in de etalage gezet. Dat moet tegen 2011, wanneer VW de controle overneemt, nog eens € 3,5 miljard opbrengen.