Sport-versie van Tesla Roadster

Door: BV

Het Amerikaanse Tesla kondigde al een half jaar geleden de komst van een extra sportieve versie van z'n Roadster aan. Nu is die er ook echt. En wat blijkt? Tesla heeft in de elektromotor inderdaad nog wat extra snelheid gevonden. De op het onderstel van de Lotus Elise gebaseerde Amerikaanse tweezitter haalt nu 100km/u in 3,7 tellen. Dat is twee tienden beter dan het standaardmodel.

En er is meer. De Sport krijgt een unieke styling. Kijk naar de zwarte wielen en donkere lichtunits. De verluchtingssleuven in de neus en de koffervleugel zijn niet gewoon zwart - dat is naakt carbon. Ook niet eerder gezien - het grote informatiedisplay in de middenconsole en de versnellingsselectie met drukknoppen in plaats van een hendel.