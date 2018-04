Tesla Roadster toch voor Europa

Door: BV

Tesla Motors houdt zich in de VS bezig met de bouw van een elektrische sportwagen. Daarvoor werd overigens nogal wat bij Lotus geleend. Het model is pas sinds 17 maart van dit jaar in productie, en volgens eerdere berichten was het milieuvriendelijke speelgoed helemaal uitverkocht. Maar dat blijkt niet helemaal juist te zijn. Nu zouden er elk jaar toch 250 stuks voor de Europese markt gebouwd worden. Eerder had het merk aangegeven die stap niet te willen maken, maar het komt daar nu van terug. Het merk zal het Europese vasteland bedienen, want een rechtsgestuurde versie staat niet op de planning.

Goedkoop wordt de Tesla niet. Er wordt gemikt op € 100.000, zonder belastingen. Maar hij is wel volstrekt emissievrij, wat hem in heel wat landen (waaronder het onze) een korting oplevert. De prestaties zijn overigens alles behalve onaardig. De sprint naar 96km/u (60MPH) neemt amper 3,9 tellen in beslag. De elektromotor haalt een omwentelingssnelheid van 13.000t/min en met een volledige batterijlading geraak je 350km ver. Zijn de batterijen leeg, dan moet je een stopcontact zoeken. Dat is immers de enige manier om ze te herladen.

