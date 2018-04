Hyundai Sonata-opvolger gelekt

Door: BV

Het zijn foto's van een fotoshoot. En ze zijn van de opvolger van de huidige Hyundai Sonata, in Korea. Dezelfde auto gaat bij ons wellicht i40 heten en wordt nog verder afgestemd op de Europese smaak. Dat betekent niet alleen dat de ingenieurs in de Duitse hoofdzetel van het merk de onderstelafstelling mogen herwerken - we rekenen ook op een aangepaste grille en bumperschilden. Op z'n minst.

De clandestien geschoten beelden zijn niet van de hoogste kwaliteit. Toch blijkt alvast dat Hyundai de i40 net als z'n andere nieuwigheden, wat assertiever in de markt plaatst. De lichtblokken en de coupé-achtige daklijn verraden een sportievere profilering. Wordt vervolgd.