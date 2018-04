Wil GM Opel dan toch niet kwijt?

Door: BV

Er is ophef over de verkoop van GM-dochter Opel. De Duitse overheid en de vakbonden zijn voorstander van een verkoop aan de Canadese onderdelenfabrikant Magna. Die verkoop is overigens eerder al een paar keer voor feit aangekondigd, maar de GM-directie moet haar fiat nog geven. En die hebben het niet zo voor de plannen van Magna. Dat zet namelijk zwaar in op de Russische markt, terwijl GM-merk Chevrolet daar al hoge toppen scheert. En concurrentie van z'n eigen producten, daar zit GM niet om te springen. Daarom is het Belgische investeringsfonds RHJ interessanter voor GM - en het bedrijf zou zelfs een terugkoopclausule in de overeenkomst willen verwerken. Dat geeft GM de kans z'n Europese juweel weer binnen te halen wanneer het beter zou gaan. Afgelopen vrijdag hoorde de internationale directie van het merk z'n definitieve beslissing bekend te maken. Volgens de aan verkiezingskoorts lijdende Duitse politiek - de goedkeuring van een verkoop aan Magna, maar er kwam helemaal géén oordeel. En nu duikt dus een derde piste op. GM onderzoekt of het Opel toch niet zelf kan houden. Het wil daarvoor extra budget uittrekken en wil van de Duitse overheid even veel steun als het bereid was Magna te geven. Naar verluidt zoekt het bedrijf daarvoor $ 4 miljard. Het verdict is nog niet gevallen.