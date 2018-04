Klassieker: VW Polo driedeurs

Door: BV

De nieuwe Polo debuteerde op het Autosalon van Genève. Daar stond de fonkelnieuwe vijfdeursvariant te pronken. De driedeurs is voor het Autosalon van Frankfurt, over twee weken.

De Polo met drie deuren onderscheidt zich vanaf de B-stijl van z'n meer functionele broer. Achter de vanzelfsprekend gegroeide portieren zit een zijruitje met een oplopende basislijn. Dat zorgt voor net een tikkeltje meer dynamisme in het lijnenspel. Verder dan dat, wil de autobouwer evenwel niet gaan. Dat betekent dat de Duitsers de trend om de driedeurs sportiever te profileren, naast zich neerleggen. De kont is ook specifiek. Die werd wat soberder gehouden dan bij de vijfdeurs.

Het gamma wordt nagenoeg identiek aan dat van de vijfdeurs. Reken op een identieke uitrusting, maar een prijs die een tikkeltje scherper wordt. Onder de kap vinden we in eerste instantie drie benzinemotoren en even veel diesels. Bij de atmosferische benzineslurpers noteren we twee driecilinders met een inhoud van 1,2l en een vermogen van 60 of 70pk, afgetopt door een 1.4l viercilinder die 85pk levert. Een geblazen versie van de kleinste is op komst, en zal 105pk leveren. De diesels zijn 1,6l groot, hun directe injectie verloopt via een gemeenschappelijke inspuitbuis (common rail) en het vermogen bedraagt 75, 90 of 105pk. Een fonkelnieuwe 1,2l driecilinder komt binnenkort in de neus van de Polo Bluemotion. Die heeft een geoptimaliseerde rolweerstand, betere aërodynamica, een aangepast motormanagement en langere versnellingsbakverhoudingen. De uitstoot duikt erdoor onder 90gr/km.