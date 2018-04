Audi Sportback als S5

Door: BV

Het zat eraan te komen; de potige versie van de Sportback debuteert over goed twee weken op de IAA in Frankfurt. Onder de kap van de (voorlopig) snelste A5 Sportback vinden we een 2.996cc grote zescilinder in V-vorm. Die neemt geen genoeg met de normale atmosferische druk; een compressor perst de lucht door de cilinders. Daardoor levert het blok 333pk en een respectabel koppel van 440Nm. Trekkracht die tussen 2.900 en 5.300t/min permanent ter beschikking van de bestuurder is. Een versnellingsbak met zeven verhoudingen en dubbele koppeling elimineert de schakeltijden en de quattro-aandrijflijn verdeelt de kracht over de vier wielen. Wie graag heeft dat de voortrein ook effectief (beter) doet wat je met je stuur aangeeft, kan een optioneel sportdifferentieel bestellen. Dat regelt het krachtverloop tussen het linker- en rechterachterwiel.

De S5 Sportback gaat van nul naar 100km/u in 5,4 tellen en de topsnelheid wordt bij 250km/u begrensd door de elektronica. Een sportophanging en 18-duimers met 245/40-rubber zijn standaard. Aan de binnenzijde is de uitrustingslijst gespekt met lederen sportzetels. De verkoop start volgende lente.