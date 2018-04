Ferrari 458 Italia lost F430 af

Door: BV

Ferrari presenteert de opvolger van de F430. Het doek gaat eraf op het Autosalon van Frankfurt, maar de wulpse lijnen van de 458 Italia gedoopte sportauto krijgen we nu al voor de kiezen. Ferrari kiest de toevoeging Italia omdat het nieuwe product de juiste combinatie van stijl, flair en technologie biedt. De 458 staat voor het motorvolume (één cc'tje minder dan 4,5l) en het aantal cilinders. De V8 heeft geen hulp van drukvoeding nodig om het tot 570pk en een trekkracht van 540Nm te schoppen.

Michael Schumacher heeft zich hoogst persoonlijk met de ontwikkeling en afstelling van de 458 Italia bemoeid. Dat resulteerde onder meer in een geoptimaliseerd elektronisch gestuurd differentieel, een sequentiële zevenbak en een ABS-systeem dat zo weinig mogelijk aan de vertraging knabbelt. De nieuweling heeft vanaf 100km/u dan ook maar 32,5m beter nodig om tot stilstand te komen. De afmetingen van de 458 zijn compact; hij is niet langer dan 4,53m, meet 1,94m in de breedte en is amper 1,21m hoog. En omdat er rijkelijk gebruik is gemaakt van gewichtsbesparende technieken (kunststoffen voor de koets, en aluminium en lichtgewicht metaallegeringen uit de luchtvaart voor het onderstel en de ophanging), zet de achterwielaandrijver ook slechts 1.380kg op de weegschaal. Dat is goed nieuws voor het verbruik (13,7l/100km) en de CO2-uitstoot (320gr/km - 100gr minder dan de F430), al ligt de klant van dit type auto's wellicht eerder wakker van de prestatie. En ja, die zijn flitsend. De top bedraagt meer dan 325km/u en even naar 100km/u sprinten duurt niet meer dan 3,4 tellen.