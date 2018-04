BMW Vision Efficient Dynamics

Door: BV

Het is al lang geen geheim meer dat BMW nadenkt over een incarnatie van de M1. Afgelopen jaar realiseerde het bedrijf zelfs een Hommage Concept Car die het de Audi R8 moeilijk zou kunnen maken. Maar BMW was formeel; er kwam geen dikke sportieveling met 8, 10 of 12 cilinders. Niet in deze CO2-gevoelige tijden.

BMW heeft de sportwagen echter nog niet helemaal opgegeven, en op de IAA presenteert het de Vision Efficient Dynamics. 4,6m lang, 1,9m breed, 1,24 m hoog en met plaats voor twee inzittenden, twee noodzitjes en 150l bagage. Onder de kap - een diesel. Een driecilindertje met amper 1,5l cilinderinhoud. Dankzij een hoge inspuitdruk en een geavanceerde turbo is die wel goed voor 163pk en 290Nm. En hij staat er niet alleen voor. Bij de vooras monteert BMW een elektromotor met een permanent vermogen van 80pk en 220Nm trekkracht. BMW kan er gedurende 30 tellen echter ook 115pk uit persen en als het niet langer dan 10 seconden duurt, lukt 140pk ook nog. Tussen de versnellingsbak met dubbele koppeling en de compacte diesel, ziet nog een tweede elektrisch aggregaat. Dat is goed voor nog eens 34pk, of 52pk en 290Nm op piekmomenten. Tel de hele mikmak bij elkaar op en je hebt 356pk en een trekkracht van zo maar eventjes 800Nm.

Vision Efficient Dynamics pakt uit als een sportieveling, maar de lythium polymeer-accu's aan boord kunnen het model middels de centraal opgestelde elektromotor ook (met beperkte prestaties en een autonomie van 50km) helemaal alleen aandrijven. Je kan de sportauto gewoon in de stekker steken om te laden. Niet dat hij anders het milieu veel onrecht aandoet. BMW heeft het over een gemiddeld verbruik van amper 3,76l diesel of een CO2-uitstoot van 99gr/km over de gemengde Europese cyclus. En het gaat echt niet ten koste van de prestaties; de vierwielaandrijver is bijzonder aerodynamisch (een Cw van 0,22) en licht (1.395kg). Om de topsnelheid te beperken tot 250km/u komt er dan ook een begrenzer aan te pas. En de sprinttijd bedraagt niet meer dan 4,8 seconden.

Andere aardigheidjes aan dit studiemodel; de passagiers zitten in Kevlar kuipjes, kijken door ruiten uit polycarbonaat (zoals bij een gevechtsvliegtuig) en voor de neus van de bestuurder wordt een driedimensionaal head-up-display geprojecteerd. En de ruiten zit ook nog eens een film die automatisch donker tint, wanneer er zon op schijnt.

Momenteel ziet het er niet naar uit dat de Vision Efficient Dynamics snel realiteit wordt. BMW wil wel kwijt dat we een hoop innovaties binnenkort op andere modellen zullen terugvinden.