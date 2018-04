Facelift voor Fiat Grande Punto

Door: BV

Dat Fiat de Grande Punto een opfrisser geeft, kan bezwaarlijk nog een verrassing genoemd worden. De opgefriste versie, door Fiat Punto Evo gedoopt, staat in Frankfurt.

De uiterlijke aanpassingen omvatten nieuwe bumperschilden en lichtblokken. Daardoor is de Punto Evo nu 4,06m lang, want ze zijn wat ruimer bemeten. De andere afmetingen (breedte, hoogte en wielbasis zijn met resp. 1,69m, 1,49m en 2,51m identiek gebleven. Binnenin vinden we een geheel nieuw interieur. Het instrumentenbord, de zetels en het wijzerpaneel zijn aangepakt.

Ook op de Punto doet een start/stop-systeem z'n intrede. Dat maakt vanaf heden deel uit van alle benzine- en dieselmotoren die aan de Euro 5-norm voldoen. Fiat is vooral fier op de 1.3l JTD van de nieuwste common-rail generatie, en een 1.4l benzine met Multi-air-technologie. De veiligheid wordt eveneens naar een hoger niveau getild. Fiat rust de Punto Evo immers uit met 7 airbags, waaronder een knie-airbag voor de bestuurder. Bovendien wordt het ganse arsenaal plofkussens standaard, ongeacht de versie. Stabiliteitscontrole blijft op de instappers dan weer een optie. Half november is de Punto Evo te koop.