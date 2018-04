Lek: Fiat Grande Punto facelift

Door: BV

Fiat heeft het de jongste tijd moeilijk om z'n potjes gedekt te houden. Afgelopen maand presteerde iemand het om de fonkelnieuwe Alfa Romeo Milano (de opvolger van de 147) te fotograferen en nu heeft een onbekende fotograaf al even klandestien de nakende facelift voor de Fiat Grande Punto vastgelegd. Officiële details zijn er nog niet, maar het nieuwe smoelwerk, de hertekende boordplank en de bijgewerkte achterlichtunits spreken voor zich. Wellicht krijgt de Punto ook een technische update. Fiat heeft immers een nieuwe generatie compacte common-rail dieselmotoren klaar en die worden ongetwijfeld ook in de Grande Punto gelepeld. We verwachten eveneens aanpassingen aan het benzinegamma en de komst van een start/stop-functie om de CO2-uitstoot verder te reduceren werd eerder al bevestigd. Wordt vervolgd...