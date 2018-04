Opel Insignia Ecoflex met 130pk diesel

Door: BV

Er is al een zuinige editie van de Opel Insignia. Die wordt aangedreven door een 160pk sterke dieselcentrale. Niet echt fiscaal voordelig, en daarom introduceert Opel nu ook een 130pk sterke variant van hetzelfde blok. Die is scherper geprijsd dan de 160pk-editie.

Het verbruik van beide Ecoflex Insignia is identiek; 5,2l/100km. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 136gr/km. De tweeliter common-rail dieselmotoren worden gekoppeld aan een handbediende zesbak. In nieuwe variant doet 11,1 tellen over de sprint naar 100km/u en haalt in het beste geval 207km/u. Dat is resp. 6 tienden en 14km/u langzamer dan de krachtiger eco-uitovering.

Beide berlines (de break wordt pas later dit jaar leverbaar) danken hun verbruiksreductie aan de versnellingsbak met langere overbrengingsverhoudingen, banden met een lage rolweerstand en een verbeterde aerodynamica. Een verlaagde ophanging, gesloten radiatorroosters en een meer vlakke onderbodem (ter hoogte van de benzinetank) leveren een reductie van 20 punten op in vergelijking met een niet Ecoflex-Insignia. De Cx is nu beperkt tot 0,26.