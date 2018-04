Hyundai iX Metro Concept

Door: BV

Hyundai is met de Matrix al een tijd actief in het segment van de compacte monovolumes, maar dat model is toch stilaan aan vervanging toe. En juist nu duikt de iX-Metro Concept op. Getekend door de Koreaanse Designstudio van het merk en geïnspireerd op science fiction en ruimtevaart, werpt die een (fantasierijke) blik op een compacte monovolume voor de toekomst.

De iX-Metro meet 3,93m in de lengte, is 1,76m breed en 1,58m hoog terwijl de wielbasis 2,51m bedraagt. Aan boord plaats voor vijf. Vooraan verschaffen de passagiers zich toegang door conventionele portieren, achteraan zitten schuifdeuren. Er is ernstig nagedacht over gewichtsbesparing en daardoor weegt het studie-exemplaar slechts 950kg. Onder de kap zit een 1.0l driecilinder die het dankzij een turbo tot 125pk schopt. Een combinatie die pittige prestaties moet garanderen, terwijl de CO2-uitstoot dankzij start/stop-technologie en een automatische versnellingsbak met dubbele koppeling elke kilometer niet meer dan 80gr mag bedragen.

Hyundai pak op z'n nieuwe producten uit met een vloeiend lijnenspel, maar deze iX-Metro kijkt verder. Hij komt hoekig voor de dag en combineert driehoekige stijlaccenten met blauwe LED-verlichting aan binnen- en buitenzijde.