Facelift Lexus LS

Door: BV

Lexus heeft z'n vlaggenschip even tegen het licht gehouden en een paar details aangescherpt. De facelift verloopt zonder grote uiterlijke aanpassingen, maar het smoelwerk (bumper en grille) zijn wel nieuw. Op de flank verhuizen de richtingaanwijzers naar de spiegels. Noteer ook een opgewaardeerde uitrusting en aanpassingen aan de beschikbare kleurtjes voor binnen- en buitenzijde. Of de opfrisbeurt ook technische wijzigingen omvat, is nog niet bekend.