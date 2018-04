(Beetje) meer Lexus LF-Ch Concept

Door: BV

Lexus had na eerste schets al de kont van de aanstormende compacte Lexus wereldkundig gemaakt. Ditmaal krijgen we het smoelwerk te zien. De LF-Ch is een concept car, maar veel wijzigingen zal serieproductie niet met zich mee brengen. De BMW 1-Reeks en Audi A3-concurrent van Toyota's luxemerk verwachten we in de loop van volgend jaar op de markt. Extra informatie heeft de autobouwer niet vrijgegeven. Het showexemplaar is een hybride, en die verwachten we ook in productie. Dieselmotoren komen er niet.