Seat Leon en Altea Ecomotive flink zuiniger

Door: BV

Het gamma zuinige modellen beperkt zich bij Seat niet tot de kleine Ibiza Ecomotive. Op het Autosalon van Frankfurt staat een herwerkte Leon Ecomotive te pronken en worden voor het eerst zuinige Alteas aan het aanbod toegevoegd.

Onder de kap van de drie nieuwe modellen zit dezelfde 105pk sterke 1.6l common-rail dieselmotor. Die vervangt in de Leon de 1.9TDI met pompverstuivers die even veel vermogen opwekte. De motor is steeds voorzien van een alternator met dubbele functie. Die recupereert energie tijdens het vertragen. En Seat gooit er ook meteen een start/stop-systeem bovenop. Aërodynamische aanpassingen, een verlaagde ophanging, langere versnellingsbakverhoudingen van de vijfbak en banden met een lage rolweerstand vinden we op alle eco-versies. Zowel de Altea (voor vijf) als de Altea XL (voor zeven inzittenden en met liefst 510l bagagecapaciteit) tikken daardoor af op 119gr/km. Particulier voordeel is daar niet mee gemoeid, maar bedrijven zullen een verhoogde fiscale aftrekbaarheid genieten.

De Leon Ecomotive stootte voor de facelift 119gr CO2/km uit. Door de aanpassingen knibbelt Seat daar nog eens een indrukwekkende 20gr/km van af. De Leon stoot maw slechts 99gr/km uit. Amper één grammetje meer dan de Ibiza Ecomotive, en ook bij ons voldoende voor een federale tussenkomst van 15% op het totale factuurbedrag.