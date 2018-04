Rolls Royce Ghost in detail

Door: BV

De Rolls Royce heeft een nieuw instapmodel; de Ghost. Het model debuteert op het Autosalon van Frankfurt. Maar laat één ding duidelijk zijn; de Ghost is een échte rolls. Door zestig man met de hand gebouwd in een proces dat niet minder dan 2.000 handelingen en 60 dagen vergt. Met een interieur waarin hoogpolig tapijt, met de hand bewerkt hout van één en dezelfde boom (voor een identieke nerfstructuur) en met leder van koeien die geen prikkeldraad in de buurt hebben. En de baby-Rolls is ook geen echt kleintje geworden. Hij is wel 40cm korter dan de Phantom, maar met een lengte van 5,40m tikt hij nog altijd af boven de BMW 7-Reeks waarvan hij de bodemplaat adopteert. Rolls beweert overigens dat het plaatsaanbod aan de binnenzijde nagenoeg identiek is.

Het lijnenspel is afkomstig van de 200EX, die vorig jaar in Genève te zien was. De inspiratie kwam volgens ontwerper Ian Cameron uit de wereld van de luxejachten. O ja, en de grille in Phanteon-stijl is nu opnieuw getekend om er gestroomlijnder en moderner uit te zien. Wie voldoende fantasie heeft, ziet er verwijzingen naar een jet-motor in. Aan de binnenzijde domineren horizontale lijnen en eenvoud. En de Ghost neemt een paar ‘gimmicks' van de Phantom over. Zo beschikt het model niet over een conventionele toerenteller, maar over een meter die aangeeft hoeveel krachtreserve er nog ter beschikking is. Rolls doet z'n best om de technologie goed te verstoppen, maar dat betekent niet dat ze niet aanwezig is. De Ghost kan voorzien worden van een radargestuurde snelheidsregelaar, een head-up display dat voor de bestuurder relevante informatie tegen de voorruit projecteert en een nachtkijker die voetgangers al op 300m afstand zichtbaar maakt. Standaard is aan boord plaats voor vijf inzittenden. Wie wil kan achter de tegengesteld openende achterportieren (met elektrische sluiting) ook twee individuele zitplaatsen bestellen.

Onder de kap krijgt de Ghost een V12. Die komt uit de 7, maar is aangepast om beter bij het karakter van de Rolls te passen. Z'n cilinderinhoud bedraagt 6,6l, het vermogen tikt af op 570pk, de trekkracht 780Nm. Een ZF-automaat met 8 versnellingen brengt dat via de achterwielen op het wegdek over. Dat betekent dat de limousine in 4,9 seconden naar 100km/u gaat en dat z'n topsnelheid door een begrenzer afgeregeld wordt op 250km/u. Een nieuwe luchtophanging zorgt ervoor dat alles in het grootste comfort en dramaloos aan de inzittenden wordt geserveerd. De gestuurde dempers kunnen de auto niet alleen 25mm hoger of lager tillen; ze controleren ook de koetswerkbewegingen. Elke 2,5 milliseconden detecteren sensoren de bewegingen van de koets en compenseren ze die.