Nieuwe SLS Gullwing Mercedes lekt uit

Door: BV

Mercedes heeft het uiterlijk van de SLR McLaren-opvolger lang onder doek kunnen houden, maar nu zijn de eerste beelden door het veiligheidsnet van de autobouwer geglipt. Dit is de Mercedes SLS AMG, zoals hij eind volgend jaar in productie gaat.

De SLS debuteert volgende week op het Autosalon van Frankfurt. Hij moet niet alleen de leemte die de SLR naliet opvullen... Meer dan z'n voorganger zoekt hij aansluiting bij de legendarische "Gullwing" 300SL uit de jaren vijftig. Verwijzigingen naar dat model zijn te vinden in de vormgeving en -natuurlijk- in de vorm en opstelling van de vleugeldeuren.

Onder de kap komt (centraal, achter de vooras) de 6,3l V8 die we al kennen uit andere AMG-producten. In casu zal die 563pk leveren en 650Nm trekkracht achter de hand houden. Nieuw is de gerobotiseerde gangwissel met zeven versnellingen en dubbele koppeling. Die moet in staat zijn om de 1,6 zon zware tweezitter in minder dan 4 tellen naar 100km/u te stuwen en een top van 315km/u te realiseren.