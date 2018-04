Alfa presenteert potige MiTo

Door: BV

Alfa's kleinste krijgt een baard in de keel. Niet dat hij is gegroeid. Integendeel, met z'n verlaagde onderstel is hij zelfs een tikkeltje gekrompen. Maar hij kweekt wel spieren. Op het Salon van Frankfurt presenteren de Italianen de MiTo met nieuwe 1.4l MultiAir (lees: turbo) motoren. Dat blokje komt op de markt met 105 en 135pk, maar in z'n krachtigste versie brengt het viercilindertje 170pk op. Daar wil Alfa z'n klavertje vier (Quadrifoglio) nog wel eens voor bovenhalen.

De Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde -zoals het model voluit heet- heeft aan 170pk en een fonkelnieuwe zesbak voldoende om een acceleratietijd tot 100km/u van 7 tellen neer te zetten. En omdat het motortje relatief compact is, beloont het bestuurders met zelfbeheersing meteen met een bescheiden gebruik. Dat bedraagt gemiddeld niet meer dan 4,8l, met een CO2-uitstoot van 139gr/km.

Een Alfa zonder uiterlijk vertoon is als een lelie zonder water. Daarom is de Quadrifoglio Verde aangekleed met titaniumkleurige 17-duimers. Die zijn de bekroning op een elektrische gestuurde demping die een snedig en levendig weggedrag moet rijmen aan een minimum aan comfort. De titaniumtint komt overigens ook terug in de spiegelhuizen en de sierlijsten om de lichtunits. Aan de binnenzijde wordt de aankleding overheersend zwart, monteren de Italianen sportmeubilair en is het instrumentarium uitsluitend wit verlicht.