Audi R8 Spider is klaar

Door: BV

We wisten dat Audi een dakloze R8 naar Frankfurt meenam, maar het merk wist het uiterlijk van die exotische bolide geheim te houden. Tot nu. Dit zijn de eerste gelekte beelden van Audi's nieuwste creatie.

Gegevens heeft het merk nog niet vrijgegeven, maar als de doorgesijpelde berichtgeving klopt, dan komt de Spider in eerste instantie er enkel als V10. De 525pk sterke 5,2l moet de exclusiviteit van de koetswerkvariant extra in de verf zitten, al is het niet uitgesloten dat de 4,2l V8 FSI later aan het aanbod wordt toegevoegd. De eerste beelden verraden dat Audi opteert voor een conventionele cabriokap, en dus niet voor en Targa-opstelling. Het stoffen dakje klap weg onder de motorafdekking, zoals dat eigenlijk ook bij de Lamborghini Gallardo het geval is. De voornaamste uiterlijke wijziging is het verdwijnen van de ‘sideblades' op de flanken. Die zijn vervangen door meer conventioneel gevormde luchthappers. Om de honger naar koellucht van de V10 te stillen, is de vlakke motorkapafdekking ook voorzien van meer louvres. Een contrasterende tint is er wel voor de voorruitstijl.