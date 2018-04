Meer Lexus LF-Ch (alweer)

Door: BV

Europa krioelt van de BMW 1-Reeksjes, Audi A3's en Volvo C30's, maar in de premium compactklasse zit geen enkele Japanner. Lexus wil daar wat aan doen, en heeft z'n kanon stilaan in stelling gebracht. In Frankfurt presenteert Toyota's luxemerk de LF-Ch. Het gaat nog niet om een productieversie, al is duidelijk dat het lijnenspel daar niet ver meer vanaf staat. We verwachten het seriemodel binnen het jaar, en tot die tijd moet deze opwarmer potentiële klanten ervan weerhouden hun handtekening onder de bestelbon van een Duits of Zweeds merk te zetten.

De h in de type-aanduiding duidt op de aanwezigheid van een hybride aandrijflijn. Dat is de dada van Lexus, en als we de signalen van de constructeur goed interpreteren hoeven we daarom ook niet op een diesel te hopen. Technische details geeft het bedrijf nog niet vrij - we gokken daarom op een kopie van de layout van de jongste Toyota Prius, wellicht aangevuld met enkele beschaafde dieselmotoren.

Het uiterlijk is de vrucht van de L-Finesse (zie, LF in de type-aanduiding) designfilosofie. Dat is de weldaad aan vloeiende lijnen aan te zien. En die beperken zich niet tot het exterieur. Ook aan de binnenzijde zijn de pennentrekken wulps. En zoals het een concept car past, zit je binnenin natuurlijk in individuele kuipzetels en is er rijkelijk met de ICE (In Car Entertainment) gestrooid. Daarin zal Lexus nog inbinden.