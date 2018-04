Lamborghini Reventon Roadster

Door: BV

Het mag dan wel crisis zijn, op het Autosalon van Frankfurt krioelt het van de nieuwe supersportwagens. Eén daarvan is deze dakloze uitgave van de Reventon.

De techniek en het hoekige, op een straaljager geïnspireerde lijnenspel zijn gebleven, het dak ging. Aan de 650pk sterke V12 verwachten we geen aanpassingen, maar zekerheid komt pas volgende week wanneer de Italianen het model officieel onthullen. We rekenen dan ook op grotendeels dezelfde prestaties. Een sprinttijd van 3,5 tellen, een top van minstens 320km/u en een prijskaartje van een miljoen of wat euro's.