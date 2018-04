Skoda Superb Combi in beeld

Door: BV

We weten al dat de Skoda Superb Combi (break dus) op komst is. Nu hebben we ook de eerste beelden waarin de grote break in vol ornaat te zien is. Skoda wil de Superb met grote kofferbak kunnen positioneren tegen de grootste volumeslikkers uit het segment. Dat betekent dat de klanten van de Citroën C5 of Ford Mondeo geviseerd worden, maar ook dat de Audi A6 Avant of Mercedes E-Klasse zich niet veilig mogen wanen. Vooral omdat Skoda belooft dat z'n scherpe prijzenpolitiek intact blijft. Hoe groot de Superb Combi exact is, weten we over enkele dagen.