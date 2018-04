Break van Skoda Superb op komst

Door: BV

De Superb heeft dankzij z'n aantrekkelijke prijs en Duits-degelijke afwerking alles in huis om het de gevestigde waarden in het D-segment moeilijk te maken. Tijdens het eerste productiejaar wist het bedrijf 42.000 Superb te slijten, waarvan 1700 in ons land. En nu neemt de autobouwer ook de grote breaks in het vizier. Details zijn er nog niet. Zoals dat tegenwoordig hoort, wordt er eerst geplaagd. Maar dit silhouet onthult alvast dat de achterruit onder een behoorlijk schuine hoek wordt geplaatst. Dat betekent dat elegantie het wint van zuiver laadvolume. Niet dat we ervan uitgaan dat dat laatste teleurstellend wordt; de berline (die tegelijk vier- en vijfdeurs is, remember) biedt al voldoende ruimte voor een verhuis.