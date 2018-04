Galibier is vierdeurs Bugatti!

Door: BV

Bugatti stelt op het Salon van Frankfurt een concept voor die wel eens de voorbode zou zijn voor een bijzonder potige vierdeurs van het merk. Een selecte groep klanten heeft het model al op het eeuwfeest van het merk kunnen bewonderen en daar zijn nu foto's van uitgelekt.

De vierdeurs van het merk krijgt vermoedelijk (want officiële informatie is er nog niet) de gigantische W16 turbomotor uit de Veyron onder de kap. Vooraan ditmaal, met een aandrijving die alle vier de wielen bedient. Het showexemplaar stelt zich eerder onbescheiden op, want met z'n verchroomde koetswerkpanelen en 8 (acht!) uitlaatstukken zal je wellicht nergens ongemerkt voorbijgaan. Aan de binnenzijde is het een echte vierzitter en de Fransen gebruiken niets dan anders dan de beste materialen en de meest exotische houtsoorten. Ook dat spreekt eigenlijk voor zich.

De creatie is door Bugatti Galibier gedoopt. Dat is een mondain ski-oord in de Franse Alpen - wielerliefhebbers kennen die wellicht ook van de beruchte beklimming uit de Tour de France.