Audi R8 E-Tron: Eco-bolide

Door: BV

Audi heeft het studiemodel voor een elektrische versie van de R8 net niet tot de première onder doek kunnen houden. Dit is de R8 E-Tron.

Meer dan de beelden, kunnen we u nog niet voorschotelen. Dat is voor later deze week. De R8 E-Tron heeft wel een gladder uiterlijk gekregen. Logisch, want de grote luchtappers om de V8 of V10 benzinecentrale van voldoende afkoeling te voorzien, zijn overbodig geworden. En omdat een elektromotor en bijhorende batterijenset er niet zo exotisch uitziet als het complexe geheel van in- en uitlaatkanalen van een centrale in V-vorm, was ook de glaspartij boven de technische ruimte overbodig. Daar zitten nu zonnecellen. Zonder over details te beschikken, kunnen we alvast wel stellen dat de E-Tron z'n energie niet verspilt. De remenergie wordt alvast gerecupereerd. O ja, en omdat de bollide geheel elektrisch wordt aangedreven, is er ook geen uitstoot. Niets.