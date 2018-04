Citroen DS3 eerst voor de Cyberklant

Door: BV

De Citroën-adept heeft zo onderhand wel in de gaten dat z'n favoriete merk op het Autosalon van Frankfurt met de DS3 een nieuw, premium submerk in het leven roept. De levering van de eerste exemplaren is pas voorzien in maart van volgend jaar. En het zijn de Cyberklanten die de eerste keuze krijgen. Vandaag, 15 september, om 10u opent Citroën online de orderboeken voor de eerste 1100 (exclusieve) exemplaren. Daarvan zijn er 100 voor ons land en Luxemburg. Op www. Ds3.citroen.com worden 20 verschillende versies aangeboden die uitsluitend online gereserveerd kunnen worden. De aankoop moet dan wel nog in het dealernet bevestigd worden. Wie er als de kippen bij is, rijdt al in begin maart 2010 met de DS3.