Vernieuwde Volvo C30 R-Design

Door: BV

Nadat Volvo de C30 en C70 een facelift liet ondergaan, stellen de Zweden in Frankfurt de vernieuwde C30 R-Design met grondig herwerkt sportonderstel voor.

Het chassis is op echt sportieve rijders afgestemd. Stijvere vering en dito stabilisatorstangen zorgen samen met aangepaste schokdempers voor een directer wegcontact. Een aangepaste stuurinrichting realiseert op zijn beurt een grotere besturingsprecisie en kortere stuuroverbrenging.

Optisch is er een exclusief R-Design-pakket met keuze uit zeven lakkleuren. De speciaal ontwikkelde bodykit wekt dankzij de in carrosseriekleur gespoten voor-/achterspoilers en zijskirts de indruk dat de auto veel meer dan de reële 10mm verlaagd is. De grille met R-Design-logo en behuizing van de buitenspiegels vallen op door de zacht glanzende metaalfinish. Daarnaast bestaat het pakket uit vijfspaaks aluminium velgen, spoiler op de achterklep en verchroomde uitlaatsierstukken. Binnenin is de compacte sportmiddenklasser standaard o.a. met lederen zetels, aluminium sportpedalen en een versnellingspookknop en sportstuur in leder uitgerust.