Nieuwe Hyundai Sonata voor VS en Korea is klaar

Door: BV

De Sonata werd voor het eerst in 1985 gelanceerd, en sindsdien wist Hyundai er haast 4,5 miljoen stuks van aan de man te brengen. De jongste generatie van de best verkopende Koreaanse sedan is klaar en is zopas in Korea voorgesteld. Het model wordt meteen op de thuismarkt en in de VS gecommercialiseerd, maar komt nog niet naar Europa.

De nieuwe Sonata, met codenaam YF, is een sedan met coupé-allures. Hyundai maakt er geen geheim van dat het de mosterd is gaan halen bij de VW Passat CC en Mercedes CLS. Hyundai claimt dat de Sonata ruimer, comfortabeler en meer vooruitstrevend is dan voorheen. Een startknop, een panoramisch glazen dak en een high-tech tellerpartij moeten die laatste claim kracht bijzetten.

De volgende generatie zal in Europa i40 heten en op dit model gebaseerd zijn. De Europese editie krijgt echter een ander design en een specifiek motorenaanbod, al is onduidleijk hoe ver Hyundai daarin wil gaan. De Sonata die bij ons in de catalogus staat is recentelijk nog grondig onder handen genomen en blijft daarom nog tot medio 2011 op post.