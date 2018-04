Volvo test elektrische C30

Door: BV

In 2012 introduceert Volvo een plug-in-hybride. Een auto dus die aan het stopcontact kan opgeladen worden, maar ook nog een verbrandingsmotor aan boord heeft om de autonomie te verhogen. Maar dat is niet de enige techniek waarop de Zweden inzetten. Op dit ogenblik test de constructeur een in beperkte oplage gebouwde geheel elektrische auto. Eentje zonder verbrandingsmotor dus. En met een batterij die 24kW capaciteit heeft - het dubbele van de accu in de plug-in.

Volvo bouwde de lithium-ion-accu in de C30 in. Dat is immers de auto waarvan de roeping het best overeen komt met de prestaties van de elektro-auto. De C30 BEV (Battery Electric Vehicle) haalt een afgeregelde topsnelheid van 130km/u en heeft een autonomie van 150km. Volvo weet dat 90% van de Europese automobilisten dagelijks minder ver rijdt. De acceleratietijd tot 100km/u bedraagt 11 tellen, en dat is vergelijkbaar met de sprinttijd van een gewone middenklasser. De accu laden aan een gewoon stopcontact (230V - 16A) neemt maximaal 8u in beslag. Deze C30 BEV bestaat momenteel enkel omwille van test-doeleinden.