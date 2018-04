Tweedeurs Land Rover LRX komt echt

Door: BV

Land Rover komt met een productieversie van de LRX conceptauto. Het wordt de kleinste en lichtste auto die het merk ooit geproduceerd heeft. Het model werd ontworpen in de designstudio's van Gaydon en gaat in 2011 in productie in de productievestiging van Halewood, Meyerside. De compacte LRX wordt in de loop van volgend jaar voorgesteld en gaat in 2011 in de verkoop. De autocontructeur zal het model in meer dan 100 landen commercialiseren.

Land Rover belooft dat het productiemodel sterk zal lijken op de conceptauto. De Range Rover designkenmerken, waaronder de schelpvormige motorkap, het zwevende dak en de naar de hoeken verwezen wielen zijn alvast van de partij. Meer details geeft de 4x4-specialist pas volgend jaar prijs.