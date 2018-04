Subaru Hybrid Tourer Concept naar Tokyo

Door: BV

Het Autosalon van Frankfurt is nog maar net achter de kiezen, of Tokyo komt er al aan. En zetten vanzelfsprekend vooral de Japanse merken hun beste beentje voor. Subaru pakt er uit met de Hybrid Tourer Concept. Een dynamische vierzitter met vleugeldeuren, een kont waarvoor nogal wat inspiratie van de Alfa Brera komt, een neus met haviksogen en een dieper uitgesneden grille, een dashboard dat verstelbaar is, maar -vooral- een hybride aandrijflijn.

De hybride technologie heeft nogal wat gemeen met de Hybrid Synergy Drive van moederhuis Toyota, maar aan Subaru's basisrecept wordt niet geraakt. Dat betekent dat we in de neus een tweeliter viercilinder boxermotor vinden. Die is voorzien van directe injectie en een turbo. Daaraan koppelt de autobouwer een 10kW elektromotor. Die springt bij wanneer nodig en dient voorts als generator om de lithium-ion-accu's van voldoende stroom te voorzien. Het vermogen van beide motoren wordt via een CVT-automaat naar de voorwielen geleid. Een drijfstang richting achterwielen is er niet, al betekent dat evenmin dat Subaru z'n vierwielaandrijving helemaal opgeeft. De achtertrein wordt door een aparte 20kW elektromotor aangedreven. Alleen bij lage snelheden, of wanneer extra vermogen gevraagd wordt. De sturing is geheel elektronisch, en daardoor is de vloer voor de achterpassagiers geheel vlak.