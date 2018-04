Schets van nieuwe Nissan Micra

Door: BV

De Micra is al sinds 1983 Nissan's kleinste. En na generatiewissels in 1993 en 2003, is het nu tijd voor de vierde generatie. Die zal door Nissan in niet minder dan 150 landen aan de man gebracht worden. Het werelddebuut is voor Thailand in maart van volgend jaar, maar de rest van de wereld volgt kort erop. Nissan's kleinste maakt de eerste oversteek naar Europa wellicht ter gelegenheid van het Autosalon van Genève. Details geeft de constructeur nu nog niet vrij. Deze eerste schetsen dienen ter opwarming.