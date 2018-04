Oogfeest: cARTmo

Door: BV

Autoliefhebbers met een gevoelig netvlies hebben weer wat nieuws om naar uit te kijken. cARTmo is een fotoboek van automobielfotograaf Joost Demuynck waarin het beeld duidelijk tot kunst verheven wordt. Van Belgische bodem, 48 pagina's dik, luxueus afgewerkt en te koop voor zo'n € 85, is het een verrijking in de boekenkast van de liefhebber van exotica op vier wielen. Dat laatste beperkt zich niet alleen zelden in het wild te spotten vierwielers, maar ook over de locaties die door de fotograaf zijn uitgezocht. Van een parkeergarage in Kortrijk tot het in licht badende nachtelijke Las Vegas. Meer informatie vind je hier.