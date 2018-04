Daihatsu E-S verbruikt 3,3l/100km

Door: BV

Daihatsu is een specialist in de compactklasse. Of in wat naar Europese normen een ultracompactklasse mag heten. Kleine, lichte autootjes met motoren waarvoor hetzelfde geldt; dat zorgt steevast voor een goede milieuscore. Maar het kan nog beter, dat toont het Japanse merk op het Autosalon van Tokyo.

De E-S is voorlopig nog een concept voor een kleine driedeurs vierzitter, maar het kleintje oogt rijp voor serieproductie. Wellicht hoeft de thuismarkt niet lang op een volumemodel te wachten. De E-S laat zich opmerken door z'n lage verbruik. Het autootje neemt genoegen met 3,3l/100km. Daihatsu schrijft dat toe aan het lage gewicht en een geoptimaliseerde weerstand. Andere kunstgrepen zijn er niet. De Japanners vinden die te duur voor kleine wagens. De E-S wordt gewoon aangedreven door een 660cc driecilinder benzinemotortje en heeft zelfs een automatische transmissie.