Nissan Land Glider Concept

Door: BV

Op het Autosalon van Tokyo toont Nissan z'n oplossing voor het stedelijke verkeer van de toekomst. Het is de Land Glider Concept. Die biedt plaats aan twee inzittenden in een tandempositie en is bij uitstek geschikt voor het drukke verkeer van de nieuwe metropool. De Land Glider is immers uitgesproken compact, vooral in de breedte. Voor de aandrijving zorgt een elektromotor en emissies zijn de Land Glider bijgevolg helemaal vreemd.

Z'n smalle koets, met een portier aan elke zijde, plaatst Nissan uiteraard voor de nodige uitdagingen. Vooral om ervoor te zorgen dat de creatie in de bocht niet op z'n kant eindigt. De oplossing zit in het verschuiven van het zwaartepunt door de koets in de bochten tegen te laten leunen. Daardoor gaat de Land Glider Concept een beetje als een motorfiets door de bocht. Volgens Nissan is sensatie gegarandeerd. Het geheel is elektronisch gestuurd. Daarom is ook het stuur (dat er uit ziet als twee joysticks) geheel losgekoppeld van de voortrein. Een computer gaat over de input en zorgt er dan voor dat de wielen draaien. Productieplannen zijn er -je raadt het al- voorlopig niet.