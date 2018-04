Officieel: Hummer is Chinees

Door: BV

Ondanks eerdere bezwaren van de Chinese overheid, heeft Sichuan Tengzhong Industrial nu toch een akkoord met General Motors over de verkoop van Hummer. Dat merk werd door GM pas in 1999 opgericht voor de productie van een civiele versie van de leger-Hummer. Die H1 is inmiddels niet meer in productie en kon omwille van militaire belangen toch niet overgedragen worden. De H2 en H3 maken gebruik van het onderstel van de Chevrolet Tahoe. Wat de Chinezen moeten betalen voor de techniek is nog niet bedisseld. Het merk zelf wisselt van eigenaar voor 150 miljoen dollar. Dat is 70% minder dan aanvankelijk werd aangenomen. Tengzhong behoudt het hoofdkwartier in Michigan, waar tot 150 banen behouden blijven. In het ganse dealernet worden zo'n 3000 arbeidsplaatsen gered.